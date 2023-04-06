Газета.ру

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"Ъ": в Госдуму внесли поправки о прекращении дела при желании обвиняемого служить в армии

"Ъ": в Госдуму внесли поправки о прекращении дела при желании обвиняемого служить в армии

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается прекращать уголовное преследование в отношении россиян, обвиняемых по преступлениям небольшой или средней тяжести, если они добровольно изъявили желание служить в "воинских формированиях" РФ.

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