"Ъ": в Госдуму внесли поправки о прекращении дела при желании обвиняемого служить в армии

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается прекращать уголовное преследование в отношении россиян, обвиняемых по преступлениям небольшой или средней тяжести, если они добровольно изъявили желание служить в "воинских формированиях" РФ.
В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается прекращать уголовное преследование в отношении россиян, обвиняемых по преступлениям небольшой или средней тяжести, если они добровольно изъявили желание служить в "воинских формированиях" РФ.
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