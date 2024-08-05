Генпрокуратура Венесуэлы начала уголовное расследование против лидеров оппозиции

Генеральная прокуратура Венесуэлы обвинила бывшего кандидата в президенты страны Эдмундо Гонсалеса и одного из лидеров оппозиции Корину Мачадо в подстрекательстве к мятежу и начала в отношении них уголовное расследование.
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