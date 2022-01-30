Гассиев отказался от боя с Хрговичем за статус претендента на титул IBF (Дан Рафаэль)

Экс-чемпион в первом тяжелом весе Мурат Гассиев (28-1, 21 КО) отклонил предложение провести бой с Филипом Хрговичем (13-0, 11 KO) за статус претендента на титул IBF из-за травмы, сообщил журналист Дан Рафаэль.
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