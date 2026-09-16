Чтение для удовольствия улучшает память, развивает эмпатию и укрепляет психику

Независимо от того, что вы читаете, чтение для удовольствия полезно для здоровья мозга. Регулярное чтение интересных книг связывают с улучшением памяти, развитием эмпатии и укреплением психического здоровья (помимо прочих преимуществ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Врач назвал причи...
- Диетологи призвал...
- Россиян предупред...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым