В Японии остановят третий реактор АЭС «Михама»

Японскую атомную электростанцию «Михама» в префектуре Фукуи планируют повторно остановить из-за обнаружения капель воды на одном из трубопроводов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- L Песков: РФ поддер...
- L Путин: Россия ник...
- Путин: Россия ник...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым