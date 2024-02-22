Аппарату землян впервые удалось сесть в южной приполярной зоне Луны

Сегодня. 23 февраля 2024 года, в 2.23 по московскому времени аппарат «Одиссей» частной американской компании Intuitive Machines смог мягко прилуниться на 80 градусе южной широты Луны, ближе всего к ее южному полюсу изо всех земных аппаратов.