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Свежие комментарии

МАЛЕНЬКИЕ СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ.

МАЛЕНЬКИЕ СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ.

Наши дети, конечно, как и любые другие, могут рассердиться, обидеться, сказать резкое слово, но любая конфликтная ситуация для нас - это повод вспомнить о том, что в каждом человеке есть образ Божий, и задуматься: как же можно оскорбить одноклассника, если тем самым мы можем оскорбить Самого Бога.

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