МАЛЕНЬКИЕ СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ.

Наши дети, конечно, как и любые другие, могут рассердиться, обидеться, сказать резкое слово, но любая конфликтная ситуация для нас - это повод вспомнить о том, что в каждом человеке есть образ Божий, и задуматься: как же можно оскорбить одноклассника, если тем самым мы можем оскорбить Самого Бога.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии