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Записки киевлянки: В городе мрачная обстановка. Ждут предательства Зеленского

Записки киевлянки: В городе мрачная обстановка. Ждут предательства Зеленского

Царьград © Alexander Legky/Globallookpress Что в настоящее время происходит в Киеве и как себя чувствуют жители города? Об этом рассказала киевлянка, оказавшаяся по личным обстоятельствам накануне СВО в России, да так здесь и оставшаяся.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Все верно! Там где происходит переворот, к власти приходят люди без всяких моральных ограничений. В это время для таких людей самое благоприятное время. &quot;Лови рыбу в мутной воде&quot;. В 1991 году, мы также почти сорвались, но наш народ хоть и умирал массово в то время, но все же сумел выбраться их этого омута. Жажда власти и неуемного грабежа народа. Так было и у нас в 1917 году.Эксперименты с народом плохо заканчиваются, прежде всего для народа.Хохлам надо самим начинать войну с этим режимом, иначе они будут продолжать массово гибнуть. Если сами сидят как мыши тихо, то кто же им поможет? Начинайте уничтожать бандеровцев, поднимайте народ на борьбу и Россия-мать Вас поддержит.
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8 час.
Константин Линьков
Какого ещё предательства они ждут если он уже всю украину предал и продал давно? Вся украина уже продана и жители умерщвлены, чего большего ещё ждать???
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8 час.
П
Петр
Мировозрение ВНА укрии всегда было безграмотным и кухоно-борщевым, а оно грамотное мировозрение им надо было? &quot;Тю та зачим? ...Сами обыватели-украинцы были такими &quot;душками&quot; милыми и добрыми челами, вот и пропустили из-за своей доброты зверя(сплав сша с бандеровцами) в свои хаты. Именно властям ВНА укрии надо было это грамотное мировоззрение у населения страны,  и украинцы были бы целы и страна бы процветала. А властями были кто там? ...как кто? ...УЖАС... там был у власти. При этом сами украинцы спокойно так, своих властей ужасом не считали, а вы и сегодня украинцев спросите &quot;а шо цэ такэ .. это грамотное мировоззрение? и зачим?&quot;  - они не ответят. смысла таких слов, да самих слов в укроязыке нет. Вот такая вот она связь убийственная - с 1-й стороны -ее величество ОБЪЕКТИВНОСТЬ, (от нее не отвертеться ни как, и &quot;хитрожопо&quot; тоже), со 2-й  грамотное мировоззрение. А ви шо ВНА укрии не знали этого? ... все грамотные мировоззренчески  челы  это знают, а вы ВНА укрии нет...  вот сионы сша этим вашим безграмотным мировоззрением и воспользовались.  Это же какими надо быть идиотами, что бы попереть на Россию не раз уже истекавшей кровью и хорошо знающей, что это такое.
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7 час.

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