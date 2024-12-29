Записки киевлянки: В городе мрачная обстановка. Ждут предательства Зеленского

Все верно! Там где происходит переворот, к власти приходят люди без всяких моральных ограничений. В это время для таких людей самое благоприятное время. "Лови рыбу в мутной воде". В 1991 году, мы также почти сорвались, но наш народ хоть и умирал массово в то время, но все же сумел выбраться их этого омута. Жажда власти и неуемного грабежа народа. Так было и у нас в 1917 году.Эксперименты с народом плохо заканчиваются, прежде всего для народа.Хохлам надо самим начинать войну с этим режимом, иначе они будут продолжать массово гибнуть. Если сами сидят как мыши тихо, то кто же им поможет? Начинайте уничтожать бандеровцев, поднимайте народ на борьбу и Россия-мать Вас поддержит.

П

Петр

Мировозрение ВНА укрии всегда было безграмотным и кухоно-борщевым, а оно грамотное мировозрение им надо было? "Тю та зачим? ...Сами обыватели-украинцы были такими "душками" милыми и добрыми челами, вот и пропустили из-за своей доброты зверя(сплав сша с бандеровцами) в свои хаты. Именно властям ВНА укрии надо было это грамотное мировоззрение у населения страны, и украинцы были бы целы и страна бы процветала. А властями были кто там? ...как кто? ...УЖАС... там был у власти. При этом сами украинцы спокойно так, своих властей ужасом не считали, а вы и сегодня украинцев спросите "а шо цэ такэ .. это грамотное мировоззрение? и зачим?" - они не ответят. смысла таких слов, да самих слов в укроязыке нет. Вот такая вот она связь убийственная - с 1-й стороны -ее величество ОБЪЕКТИВНОСТЬ, (от нее не отвертеться ни как, и "хитрожопо" тоже), со 2-й грамотное мировоззрение. А ви шо ВНА укрии не знали этого? ... все грамотные мировоззренчески челы это знают, а вы ВНА укрии нет... вот сионы сша этим вашим безграмотным мировоззрением и воспользовались. Это же какими надо быть идиотами, что бы попереть на Россию не раз уже истекавшей кровью и хорошо знающей, что это такое.