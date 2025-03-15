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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бажин и Дербушева о победе: «Сегодня особенный день – на стадионе присутствуют наши родители. Это дополнительная мотивация показать результат»

Представители Свердловской области выиграли сингл-микст с одним дополнительным патроном. Кирилл Бажин: В первый раз выиграли гонку на чемпионате России.

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