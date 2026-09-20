У посольства РФ в ФРГ на выборах в ГД приняли повышенные меры безопасности

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Повышенные меры безопасности приняты у посольства России в Берлине, на базе которого в ФРГ создан единственный избирательный участок на выборах в Госдуму.
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