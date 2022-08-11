Никола Пельтц ответила на слухи о вражде с Викторией Бекхэм

Никола Пельтц в интервью изданию Variety, на обложке спецвыпуска которого появился ее муж, Бруклин Пельтц-Бекхэм, рассказала об отношениях со своей свекровью Викторией Бекхэм.
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