«Идеальный брак дал трещину: куда исчезла жена Дюжева и при чём здесь фитнес-девушки?»

Несколько лет подряд рядом с именем Дмитрия Дюжева всплывали разговоры о возможном разводе. Поводом стали редкие совместные появления актера с супругой Татьяной Зайцевой и ее почти полное исчезновение со светских мероприятий.
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