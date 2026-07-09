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«Идеальный брак дал трещину: куда исчезла жена Дюжева и при чём здесь фитнес-девушки?»

«Идеальный брак дал трещину: куда исчезла жена Дюжева и при чём здесь фитнес-девушки?»

Несколько лет подряд рядом с именем Дмитрия Дюжева всплывали разговоры о возможном разводе. Поводом стали редкие совместные появления актера с супругой Татьяной Зайцевой и ее почти полное исчезновение со светских мероприятий.

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