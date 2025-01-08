«Будем придерживаться мирной стратегии»: Пашинян очень сдержанно отреагировал на обвинение Алиева в армянском фашизме

«Будем придерживаться мирной стратегии»: Пашинян очень сдержанно отреагировал на обвинение Алиева в армянском фашизмеПремьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на недавнее заявление Ильхама Алиева, в котором тот назвал Армению фашистским государством, и на прочие резкие выпады азербайджанского президента.