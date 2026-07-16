Русских заставят скинуться на ремонт своих городов: "Сетка" разогнала панику, но "забыла" про нюанс

В сети снова разгоняют страшилки: Telegram-канал "Закрытая повестка" утверждает, что Владимир Путин якобы "поручил правительству и Центробанку разработать механизм привлечения личных средств граждан в благоустройство городов".
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