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Царьград

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Русских заставят скинуться на ремонт своих городов: "Сетка" разогнала панику, но "забыла" про нюанс

Русских заставят скинуться на ремонт своих городов: "Сетка" разогнала панику, но "забыла" про нюанс

В сети снова разгоняют страшилки: Telegram-канал "Закрытая повестка" утверждает, что Владимир Путин якобы "поручил правительству и Центробанку разработать механизм привлечения личных средств граждан в благоустройство городов".

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