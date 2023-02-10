Будет вкусно

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Ароматный, вкусный и нежный словно тающий во рту торт с яблоками!

Ароматный, вкусный и нежный словно тающий во рту торт с яблоками!

Мой самый любимый рецепт – готовится просто, быстро и без заморочек. Попробуйте – Вам понравится! Пошаговое приготовление: В муку добавляем сахар, соль, цедру лимона и смешиваем.

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