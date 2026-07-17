В Севастополе объекты культурного наследия сдают за рубль

Рубль за квадратный метр: новая жизнь объектов культурного наследия. Власти Севастополя утвердили новый порядок, который позволит привлекать инвесторов к восстановлению нежилых ОКН, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
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