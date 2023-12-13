Украинский военком во Львовской области напал на католического священника и вручил ему повестку

Сотрудник военного комиссариата имел личный мотив против представителя духовенства.В соцсетях распространяется видео, на котором украинский военком вломился в католический костёл, а затем напал и вручил повестку настоятелю храма.
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