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Царьград

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SlashGear: Отремонтированный "Адмирал Нахимов" возвращается в эпоху дронов

SlashGear: Отремонтированный "Адмирал Нахимов" возвращается в эпоху дронов

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" возвращается в состав ВМФ России после почти 30-летней модернизации, но попадает в эпоху, где дроны кардинально изменили "правила игры.

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