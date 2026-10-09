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Регионы России

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Ростов примет Акрон в 10-м туре Альфа-банка РПЛ

Ростов примет Акрон в 10-м туре Альфа-банка РПЛ

В пятницу, 9 октября, состоится матч 10-го тура чемпионата России по футболу – Альфа-банк РПЛ, в котором встретятся команды «Ростов» и «Акрон».

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