Hill: Трамп не имеет рычагов давления на Россию или Украину

Президент США Дональд Трамп не обладает рычагами влияния ни на Украину, ни на Россию, несмотря на его решительные заявления в адрес Владимира Путина после вступления в должность, сообщает издание The Hill.
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