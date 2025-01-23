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Hill: Трамп не имеет рычагов давления на Россию или Украину

Hill: Трамп не имеет рычагов давления на Россию или Украину

Президент США Дональд Трамп не обладает рычагами влияния ни на Украину, ни на Россию, несмотря на его решительные заявления в адрес Владимира Путина после вступления в должность, сообщает издание The Hill.

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