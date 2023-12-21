HR-эксперт Ганзина дала 5 советов по получению от айтишника нужного подарка

Многие программисты и другие специалисты из IT-сферы обладают определенными складом ума и восприятием информации, из-за чего их партнершам зачастую непросто получить на Новый год именно тот подарок, который нужен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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