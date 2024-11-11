На Украине заявили о возможности производить оружие на 20 миллиардов долларов в год

Военная промышленность Украины может производить вооружение на сумму 20 миллиардов долларов в год. Об этом сообщил экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, который назначен внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского по стратегическим вопросам, передает Bloomberg.