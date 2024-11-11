На Украине заявили о возможности производить оружие на 20 миллиардов долларов в год

Военная промышленность Украины может производить вооружение на сумму 20 миллиардов долларов в год. Об этом сообщил экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, который назначен внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского по стратегическим вопросам, передает Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии