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Это самая надежная конструкция. Прораб рассказал о строительстве ЖК в центре Барнаула

Это самая надежная конструкция. Прораб рассказал о строительстве ЖК в центре Барнаула

В центре Барнаула — на ул. Папанинцев, 155 — быстрыми темпами растет ЖК "Империал". Площадку начали готовить только в ноябре прошлого года, а сейчас уже виден силуэт будущей новостройки.

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