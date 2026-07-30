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В Москве 6—9 августа пройдёт Кубок мэра по триатлону

В Москве 6—9 августа пройдёт Кубок мэра по триатлону

Фестиваль спорта «Кубок мэра Москвы по триатлону «226» состоится в столице с 6 по 9 августа. В программу войдут соревнования для профессиональных атлетов и любителей, детские и семейные старты, забеги, шоссейные велогонки и массовый велофестиваль.

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