В Москве 6—9 августа пройдёт Кубок мэра по триатлону

Фестиваль спорта «Кубок мэра Москвы по триатлону «226» состоится в столице с 6 по 9 августа. В программу войдут соревнования для профессиональных атлетов и любителей, детские и семейные старты, забеги, шоссейные велогонки и массовый велофестиваль.