Участника Telegram-чата с террористами из «Крокус Сити Холла» депортируют из России

Решение о выдворении из страны принял суд.По решению суда из России будет депортирован участник Telegram-чата, где, предположительно, были завербованы террористы, которые расстреливали людей в подмосковном «Крокус Сити Холле».
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