В Салехарде городской школе добавят четырёхэтажный корпус

В Салехарде запланировано строительство просторного и ультрасовременного корпуса для школы № 2. Это будет здание в четыре этажа с застекленным атриумом, с витринным фасадом и с открытыми рекреационными пространствами.
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