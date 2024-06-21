Лавров: процедура выхода Армении на заседании СМИД ОДКБ не обсуждалась

Процедура выхода Армении из состава ОДКБ не обсуждалась на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - участниц объединения, поскольку Армения не направляла документов по возможному выходу из организации.
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