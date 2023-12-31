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Кэмерон призвал Иран препятствовать нападению хуситов на корабли в Красном море

Кэмерон призвал Иран препятствовать нападению хуситов на корабли в Красном море

Иран должен содействовать тому, чтобы нападение хуситов на суда в Красном море прекратились. Об этом в ходе телефонного разговора с главой МИД Иарана Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил глава внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвид Кэмерон.

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СС
Серж Серов
Пошёл нахуй свиноёб..!
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