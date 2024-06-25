Valve представила трейлер летней распродажи Steam 2024. На Steam Deck 64 ГБ уже действует скидка 15%Придержите свои кошельки, так как Valve объявила о своей ежегодной летней распродаже Steam, особом периоде, в течение которого геймеры на ПК могут приобрести тысячи игр с огромными скидками.