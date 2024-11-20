Западные лидеры разозлились из-за решения да Силвы не тратить время G20 на Украину

Лидеры западных стран разозлились из-за досрочного завершения переговоров на саммите G20. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва принял это решение, чтобы не тратить много времени на обсуждение украинского кризиса, передает Reuters со ссылкой на дипломатов.
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