Развертывание производства дронов для ВСУ в подвале жилого дома в Киеве вызывает беспокойство у жильцов, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) 18 октября в Telegram-канале.
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