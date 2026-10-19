Развертывание производства дронов для ВСУ в подвале жилого дома в Киеве вызывает беспокойство у жильцов, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) 18 октября в Telegram-канале.