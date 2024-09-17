Политолог: Каллас на посту главы дипломатии ЕС продолжит русофобский курс

Политолог Иван Мезюхо заявил журналистам, что назначение бывшего премьер-министра Эстонии Кайи Каллас на пост главы дипломатии Евросоюза будет способствовать продолжению антироссийской и русофобской внешнеполитической линии Европы.
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