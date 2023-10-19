Дерзнул поддержать палестинцев: звезду французского футбола предложили лишить не только «Золотого мяча», но и гражданства Пятой республики

Депутат Национального собрания Франции Валери Буайе призвала лишить бывшего нападающего мадридского «Реала», а в настоящее время форварда саудовского «Аль-Иттихада» Карима Бензема французского гражданства и «Золотого мяча», если подтвердятся связи футболиста с террористической организацией.
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