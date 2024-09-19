«Ведомости»: депутаты ГД РФ попросили ускорить создание реестра для мигрантов

Депутаты попросили ускорить создание резерва контролируемых лиц для мигрантов. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на обращение вице-премьера Татьяны Голиковой к спикеру Вячеславу Володину 6 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии