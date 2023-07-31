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Гильермо Эрнангомес: «В «Барселоне» с первой минуты показали, как я для них важен»

Центровой Гильермо Эрнангомес рассказал о том, почему принял предложение «Барселоны», несмотря на свою принадлежность к Мадриду и выступлению за «Реал» в прошлом.

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