Готовьте "царь-бомбы" и супердроны: спрогнозировано развитие ситуации в СВО

Ряд экспертов дали свои комментарии по поводу предстоящего года боевых действий на Украине. Отдельное внимание было уделено изменениям тактик и стратегий русскими войсками и украинскими боевиками, которые ищут способы эффективного противостояния друг другу.
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