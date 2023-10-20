Подопечные ПНИ в Петербурге создали календарь со страницей о донорстве Это результат сотрудничества Психоневрологического интерната №9 и Центра развития донорства костного мозга В петербургском ПНИ №9 уже третий год действует художественная студия.
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