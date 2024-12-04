СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ
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СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ

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Собянин: В Москве создана единая система поддержки людей с инвалидностью

Собянин: В Москве создана единая система поддержки людей с инвалидностью

Помощь оказывается в учреждениях здравоохранения и соцзащиты города 3 декабря, в Международный день инвалидов, мэр Москвы Сергей Собянин совместно с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным посетил научно-практический центр медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой.

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