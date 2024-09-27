Минниханов призвал ужесточить ответственность за вовлечение детей в преступления

Раис РТ Рустам Минниханов в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана призвал депутатский корпус внести предложения по ужесточению ответственности за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.
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