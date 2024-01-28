Байден заявил, что Трамп не может отличить Никки Хейли от Нэнси Пелоси

Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп не может отличить свою соперницу, экс-постпреда США при ООН Никки Хейли, от Нэнси Пелоси, экс-спикера Палаты представителей Конгресса США.
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