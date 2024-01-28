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Байден заявил, что Трамп не может отличить Никки Хейли от Нэнси Пелоси

Байден заявил, что Трамп не может отличить Никки Хейли от Нэнси Пелоси

Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп не может отличить свою соперницу, экс-постпреда США при ООН Никки Хейли, от Нэнси Пелоси, экс-спикера Палаты представителей Конгресса США.

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