Европа уже является проигравшей стороной от боевых действий на Украине. Европейский союз перестанет существовать, как только Германия не сможет финансировать его институты, а интересы стран Старой Европы войдут в противоречие со стремлениями угодить США новых европейцев в лице Польши и стран Прибалтики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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