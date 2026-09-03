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Царьград

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Роман Гусаров: Угрозы Киева для российской авиации нереализуемы

Роман Гусаров: Угрозы Киева для российской авиации нереализуемы

Авиационный эксперт Роман Гусаров оценил угрозы гражданской авиации России со стороны Киева, подчеркнув их неосуществимость и нарушение Конвенции о международной гражданской авиации.

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