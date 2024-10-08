Роспотребнадзор отметил новый потенциал распространения в мире инфекций

Многие инфекционные болезни под влиянием природных, социальных и техногенных факторов приобретают новый потенциал распространения в мире на нехарактерных для них территориях, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии