Тбилисский Аналитик: «Грузию и Украину хотят включить в НАТО, чтобы напасть на РФ»

Как, вопреки положению устава Североатлантического альянса о непринятии стран с территориальными конфликтами НАТО спокойно сможет включить в свой состав Украину и Грузию? Какую роль в готовящейся агрессии против России сможет сыграть нейтральная, согласно своей Конституции, Молдова? Хотя ли жители Грузии, чтобы их страну использовали в антироссийской авантюре Запада? Н эти и другие вопросы «ПолитНавигатору» отвечал политолог, директор Центра исламских исследований Кавказа Шота Апхаидзе.