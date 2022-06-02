Россиян будут штрафовать за использование мата при детях

С инициативой на законодательном уровне ввести ответственность за употребление ненормативной лексики в присутствии несовершеннолетних предложила директор Института воспитания, член Общественной палаты (ОП) РФ Наталья Агре, сообщает PRIMPRESS.
С инициативой на законодательном уровне ввести ответственность за употребление ненормативной лексики в присутствии несовершеннолетних предложила директор Института воспитания, член Общественной палаты (ОП) РФ Наталья Агре, сообщает PRIMPRESS.
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