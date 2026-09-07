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Русская весна

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Лавров: Запад на фоне ослабления переходит ко всё более жёстким и агрессивным действиям

Лавров: Запад на фоне ослабления переходит ко всё более жёстким и агрессивным действиям

Запад на фоне ослабления переходит ко всё более жёстким и агрессивным действиям, сообщил Лавров. Другие заявления главы МИД России: ► Запад делает всё, чтобы омрачить проведение предстоящих выборов в РФ; ► решение Германии закрыть генконсульство РФ в Бонне — отвратительное; ► никто и никогда на Западе не хотел видеть Россию сильной и общаться с ней откровенно; ► РФ не идёт на договорённости, где отсутствует соблюдение баланса интересов; ► Запад пытается сформировать из уехавших из России некую политическую силу.

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