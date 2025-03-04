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Царьград

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Франция и США: 73% французов не считают Америку союзником

Франция и США: 73% французов не считают Америку союзником

Опрос Elabe показал, что 73% французов больше не считают США союзником. Это мнение усилилось после словесной стычки между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме, где последнее соглашение так и не было подписано.

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