Россия побеждает. «Организация Тюркских государств» потерпела крах. У Турции деньги кончились

Закон и ПорядокПодписатьсяРоссия побеждает. «Организация Тюркских государств» потерпела крах. У Турции деньги кончились Возможности Турции, по построению Тюркского мира в качестве единого государства, фактически обнулены.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииТСТахир СукуровЧитаю, будто мёд пью.Ответить10 час.ЮСЮдкевич СергейЭто же обычные проститутки.Ответить6 час.Александр КокаревТурки опять сделают дружескую рожу, потом обманут. 100%, иначе быть не может.Ответить6 час.
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