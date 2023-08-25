Закон и Порядок

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Россия побеждает. «Организация Тюркских государств» потерпела крах. У Турции деньги кончились

Россия побеждает. «Организация Тюркских государств» потерпела крах. У Турции деньги кончились

Возможности Турции, по построению Тюркского мира в качестве единого государства, фактически обнулены.

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Комментарии
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ТС
Тахир Сукуров
Читаю, будто мёд пью.
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10 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Это же обычные проститутки.
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6 час.
Александр Кокарев
Турки опять сделают дружескую рожу, потом обманут. 100%, иначе быть не может.
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6 час.

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