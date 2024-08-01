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Суд в Карелии признал геноцидом действия фашистов в годы войны

Суд в Карелии признал геноцидом действия фашистов в годы войны

Верховный суд Карелии признал геноцидом и военными преступлениями действия немецко-фашистских захватчиков, оккупационных властей и войск Финляндии на территории региона в годы Великой Отечественной войны.

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