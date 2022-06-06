С подразделениями РХБ защиты ВВО В Забайкалье состоялось специальное учение по ликвидации техногенной аварии

С подразделениями РХБ защиты ВВО В Забайкалье состоялось специальное учение по ликвидации техногенной аварии

В учениях приняли участие свыше 400 военнослужащих, было задействовано около 100 образцов вооружения и специальной техники общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Забайкальском крае.

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